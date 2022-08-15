Туристам могут разрешить обучаться управлению самоходной техникой

"Если ГИБДД одобрит эту инициативу, то мы с точки зрения расширения услуг, которые могут обеспечивать турагентства, готовы рассмотреть, если потребуются еще дополнительные изменения в части расширения услуг, которые могут предоставлять турагентства и туроператоры", – подчеркнула Костенко.