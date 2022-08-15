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49 минут назад

Туристам из РФ могут разрешить обучаться управлению самоходной техникой

Москва24

В Госдуме РФ готовы рассмотреть возможность получения лицензии туроператорами на обучение туристов управлению самоходной техникой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.

Туристам могут разрешить обучаться управлению самоходной техникой
Фото:  m24.ru m24.ru

Однако предложение смогут рассмотреть, если оно поступит от правительства РФ и будет одобрено ГИБДД, сообщили в ГД. Рассмотрение вопроса профильными службами необходимо, поскольку безопасность играет ключевую роль.

"Если ГИБДД одобрит эту инициативу, то мы с точки зрения расширения услуг, которые могут обеспечивать турагентства, готовы рассмотреть, если потребуются еще дополнительные изменения в части расширения услуг, которые могут предоставлять турагентства и туроператоры", – подчеркнула Костенко.

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