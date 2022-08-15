Туристам предложили бесплатный номер в Сочи за публичный интим

Туристы занялись прилюдно сексом на катамаране и попали на видео. Их разыскивает полиция и владельцы отеля «Бонус» в Сочи, чтобы вручить приз.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Отель готов подарить двум незакомплексованным парам, попавшим на видео, сертификат на проживание. Сертификат включает в себя ночь в Апарт-отеле «Бонус» 3*, а также романтический ужин на две персоны в одном из ресторанов игорной зоны «Красная Поляна», – сообщили в отеле.

В администрации отеля не осудили отдыхающих и оценили их «стремление провести время вместе» и «выражать любовь». Однако, чтобы никого не смущать, им могут предоставить место, где пара уединится.