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53 минуты назад

Сочинский отель предложил туристам бесплатный номер за публичный интим

РИА "ФедералПресс"

Туристы занялись прилюдно сексом на катамаране и попали на видео. Их разыскивает полиция и владельцы отеля «Бонус» в Сочи, чтобы вручить приз.

Туристам предложили бесплатный номер в Сочи за публичный интим
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Отель готов подарить двум незакомплексованным парам, попавшим на видео, сертификат на проживание. Сертификат включает в себя ночь в Апарт-отеле «Бонус» 3*, а также романтический ужин на две персоны в одном из ресторанов игорной зоны «Красная Поляна», – сообщили в отеле.

В администрации отеля не осудили отдыхающих и оценили их «стремление провести время вместе» и «выражать любовь». Однако, чтобы никого не смущать, им могут предоставить место, где пара уединится.

Сообщается, что администрация отеля может установить в номере доску для сап-серфинга, но уточняет, что размещение катамарана в номере не представляется возможным.

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