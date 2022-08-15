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1 час назад

С 5 октября запустят еженедельные авиарейсы из Новосибирска в Иркутск и Норильск

Bfm.ru Новосибирск

С 5 октября 2022 года авиакомпания NordStar открывает новое направление по маршруту «Норильск – Новосибирск – Иркутск». Продажа билетов на рейсы уже стартовала.

С 5 октября запустят еженедельные авиарейсы из Новосибирска в Иркутск и Норильск
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

Из Норильска в Новосибирск самолеты будут вылетать в 12:00*, а в 14:40 они будут приземлятся в воздушной гавани «Толмачево». Из Новосибирска в Иркутск борт вылетает в 15:40 и совершает посадку в 19:05.

Вылет из Новосибирска в Норильск будет проходить по четвергам в 04:05, прилет -- в 6:45, сообщает пресс-центр авиакомпании NordStar. Кстати, из Норильска жители Новосибирска смогут улететь по двум новым направлениям авиакомпании NordStar -- в Ставрополь и Волгоград.

Все рейсы по новому авиамаршруту «Норильск – Новосибирск – Иркутск» будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800, где предусмотрены места экономического и бизнес-класса.

*Время вылета и прилета указано по местному времени.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что самолеты S7 ежедневно летают в Горно-Алтайск из Новосибирска с 23 июля по 29 октября.

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