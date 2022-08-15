Российские туристы начали атаковать Казахстан

Спрос на билеты в эту страну вырос в разы.
Россияне стали активно ездить на отдых в Казахстан. Спрос на билеты в соседнее государство вырос на 95% по сравнению с прошлым годом.
«Россияне в этом году занимают первое место в рейтинге как по поискам, так и по количеству бронирований. В топе российских городов, из которых ищут билеты в Казахстан - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск», - цитирует аналитиков «Интерфакс».
По сравнению с летом прошлого года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев - на 85%, среди турков - на 43%. В Белоруссии и Чехии спрос повысился на 60% и 16% соответственно, в Узбекистане снизился на 25%.
По данным экспертов, средняя стоимость билетов из России в эту страну составляет 160 457 тенге ($336; 100 тенге/$0,2), в прошлом году в аналогичное время цена была на 32% ниже.