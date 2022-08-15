Российские туристы начали атаковать Казахстан

Спрос на билеты в эту страну вырос в разы.

Фото: Пульс Live Пульс Live

Россияне стали активно ездить на отдых в Казахстан. Спрос на билеты в соседнее государство вырос на 95% по сравнению с прошлым годом.

«Россияне в этом году занимают первое место в рейтинге как по поискам, так и по количеству бронирований. В топе российских городов, из которых ищут билеты в Казахстан - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск», - цитирует аналитиков «Интерфакс».

По сравнению с летом прошлого года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев - на 85%, среди турков - на 43%. В Белоруссии и Чехии спрос повысился на 60% и 16% соответственно, в Узбекистане снизился на 25%.