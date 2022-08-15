Названы ж\д направления, популярные для поездок с детьми

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру узнал, какие куда этим летом чаще всего отправляются на поездах путешественники с детьми и подростками. Анализировались заказы, оформленные для поездки с 1 июня по 31 августа, где в составе имеются билеты для пассажиров в возрасте до семнадцати лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Наиболее популярное направление для путешествия по железной дороге с детьми этим летом – Москва. На столицу приходится порядка 20% «детского пассажиропотока», по информации аналитиков Туту.ру. В 2021 году доля направления была почти на таком же уровне. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург.

Затем по востребованности у семейных путешественников следуют южные направления: Сочи, Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск. Также из южных направлений высокий интерес у семейных туристов к Симферополю, Туапсе, Воронежу.

Кроме того, в топ-20 востребованных направлений у путешественников с детьми этим летом попали Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград, Саратов, Самара.

А жители Санкт-Петербурга уже стали не только задумываться об осеннем отпуске, но и бронировать билеты на самолет. Самые популярные места для отдыха в бархатный сезон находятся как среди зарубежных вариантов, так и на российских курортах. Об этом пишет издание «Невские новости».

По данным сервиса авиабилетов Aviasales, наиболее бюджетным топовым направлением оказался Калининград. Средний чек туда-обратно – 5,8 тысячи рублей. Немного подороже обойдется полет в Казань — 6,6 тысячи рублей за билеты в обе стороны. В числе наиболее заманчивых вариантов оказались Махачкала – 10,6 тысячи рублей, Минводы – 11 тысяч рублей, Сочи – 13,8 тысячи рублей.