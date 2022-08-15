"Уральские авиалинии" расширили список субсидированных направлений

Авиакомпания "Уральские авиалинии" расширила список направлений, на которых действует программа субсидированных воздушных перевозок. Билеты в продаже с 11 августа по 31 декабря 2022 года на вылеты в этот период.

Фото: РегУралинформбюро РегУралинформбюро

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в перечень направлений входят прямые и трансферные маршруты на Дальний Восток и прямые перелеты из/в Горно-Алтайска и Калининграда, передает "Уралинформбюро".

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Дальний Восток, прямые маршруты:

– Южно-Сахалинск – Владивосток – Южно-Сахалинск – 1 500 рублей;

– Южно-Сахалинск – Санкт-Петербург – Южно-Сахалинск – 7 400 рублей;

– Якутск – Екатеринбург – Якутск – 6 000 рублей;

– Якутск – Санкт-Петербург – Якутск – 7 000 рублей;

– Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Петропавловск-Камчатский – 6 000 рублей.

Дальний Восток, трансферные маршруты:

– Иркутск – Сочи – Иркутск (через Москву и Екатеринбург) – 6 800 рублей;

– Якутск – Минеральные Воды – Якутск (через Екатеринбург) – 7 600 рублей;

– Якутск – Сочи – Якутск (через Екатеринбург) – 7 800 рублей;

– Якутск – Москва – Якутск (через Екатеринбург) – 7 000 рублей:

– Владивосток – Москва – Владивосток (через Иркутск и Екатеринбург) – 7 400 рублей;

– Хабаровск – Москва – Хабаровск (через Екатеринбург) – 7 200 рублей.

Калининград:

– Москва – Калининград – Москва – 3800 рублей;

– Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург – 3 500 рублей.

Горно-Алтайск:

– Горно-Алтайск – Москва – Горно-Алтайск – 6 000 рублей

Стоимость указана на одного пассажира в одну сторону.

Стоит напомнить, что правом на субсидию могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет. На некоторые маршруты субсидия распространяется на инвалидов I группы всех возрастов и их сопровождающих; детей-инвалидов всех групп и их сопровождающих; инвалидов с детства II и III группы и многодетные семьи. Детям до 11 лет (включительно) – дополнительная скидка 25%.

Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии соответствующих документов. При этом некоторые группы пассажиров могут приобрести авиабилеты онлайн на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com: молодежь в возрасте от 12 до 23 лет; пенсионеры: женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет; дети не старше 12 лет (при покупке авиабилетов в одном заказе с взрослыми пассажирами, имеющими право на субсидию).