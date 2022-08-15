Россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу

Так, у ANEX Tour стоимость недельного тура с проживанием в трехзвездочном отеле Гаваны с питанием на базе завтраков начинается от 14 тысяч рублей на двоих без перелета. Размещение в гостинице категории пять звезд с питанием по системе «все включено» в Кайо-Коко обойдется в среднем в 41 тысячу рублей на двоих. На курорте Варадеро двое туристов смогут отдохнуть на аналогичных условиях за 47 тысяч рублей.