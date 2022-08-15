Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу

Lenta.ruиещё 2

Эксперты туротрасли назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха на Кубе зимой. Цены приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, у ANEX Tour стоимость недельного тура с проживанием в трехзвездочном отеле Гаваны с питанием на базе завтраков начинается от 14 тысяч рублей на двоих без перелета. Размещение в гостинице категории пять звезд с питанием по системе «все включено» в Кайо-Коко обойдется в среднем в 41 тысячу рублей на двоих. На курорте Варадеро двое туристов смогут отдохнуть на аналогичных условиях за 47 тысяч рублей.

PAC Group предлагает экскурсионные путевки в Гавану и Варадеро за две тысячи долларов (121,7 тысячи рублей) ну двоих с проживанием в пятизвездочной гостинице. У туроператора KMP Group также доступен пляжный отдых в Варадеро: неделя в отеле категории пять звезд Paradisus Varadero Resort & SPA по системе «все включено» на двоих в декабре стоит 1780 евро (111,3 тысячи рублей).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители