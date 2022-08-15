Побывавшая в Канаде россиянка рассказала про изнасилование

Российская путешественница Елена Терешонкова, которая уже шестой год подряд продолжает кругосветное путешествие, рассказала про случай изнасилования, который произошел с ней во время учебы в Канаде. Историей она поделилась с «Лентой.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Девушка призналась, что пробыла в Канаде недолго — после окончания учебы страна быстро наскучила ей из-за атмосферы размеренности и комфорта. При этом окончательно решиться на кругосветное путешествие позволил неприятный случай, который сильно изменил подход Терешонковой к жизни. Так, однажды после поздних посиделок в баре с друзьями россиянка возвращалась домой пешком одна. За ней увязался мужчина, однако путешественница стала отгонять плохие мысли, вспоминая утверждения знакомых об абсолютной безопасности Канады.

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«Он ударил меня по лицу, а после, затащив за ближайший угол, целый час делал все, что хотел. В конце он попытался меня задушить — в самую последнюю секунду, когда я уже начала прощаться с жизнью, промелькнула мысль, что если выживу, обязательно буду много путешествовать», — поделилась россиянка.

По словам Терешонковой, несмотря травмирующий опыт и год судебных разбирательств, она вынесла урок о том, что «человеческая жизнь очень хрупка и может оборваться в любой момент». Кругосветное путешествие началось с Кубы — россиянка посетила более 40 стран, поднялась на пик Ленина, ночевала в джунглях Колумбии, объехала Патагонию автостопом и даже вышла замуж.

«Золотое правило: если вам кажется, что что-то идет не так, — вам не кажется. Если почуяли неладное, не стоит переубеждать себя в обратном. По-моему, лучше среагировать слишком резко и ошибиться, чем позволить кому-то себя обидеть. Ведь лучше вас самих никто вас не защитит», — дала совет путешественница.