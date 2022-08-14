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1 час назад

Халатность сотрудников аэропорта вызвала возмущение в сети

Lenta.ru

Австралийский турист случайно снял на видео танец сотрудников аэропорта и поделился им в TikTok. Ролик вызвал бурное обсуждение в сети, на него обратили внимание в Daily Mail.

Халатность сотрудников аэропорта вызвала возмущение в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, мужчина увидел, как перед терминалом аэропорта две сотрудницы авиагавани включили камеру на телефоне и начали двигаться под музыку, записывая на видео свои движения. Позже к ним присоединились еще трое человек — все вместе они продолжили танцевать. В подписи к публикации турист поиронизировал, что пока персонал развлекается на рабочем месте, аэропорты по всей стране объявляют о массовой нехватке кадров. Тем не менее он заметил, что на видео попали сотрудники клининга, которые убирают борт после рейса.

Ставший вирусным ролик вызвал неоднозначную реакцию в сети. Так, некоторые пользователи обвинили сотрудников аэропорта в халатном отношении к обязанностям, другие посчитали, что небольшой отдых никому не повредит.

«Мда уж, поколение Z. Теперь понятно, почему у нас в стране всего не хватает», «TikTok в одиночку разрушил трудовую этику», «Нам всем нравится TikTok, но не снимать же видео на работе...»

— возмутились одни комментаторы.

«Если задержки рейса из-за таких милых танцев, я вообще не злюсь», «Давайте порадуемся, что им нравится их работа и они умеют веселиться!»

— возразили другие юзеры.

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