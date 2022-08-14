Халатность сотрудников аэропорта вызвала возмущение в сети

Так, мужчина увидел, как перед терминалом аэропорта две сотрудницы авиагавани включили камеру на телефоне и начали двигаться под музыку, записывая на видео свои движения. Позже к ним присоединились еще трое человек — все вместе они продолжили танцевать. В подписи к публикации турист поиронизировал, что пока персонал развлекается на рабочем месте, аэропорты по всей стране объявляют о массовой нехватке кадров. Тем не менее он заметил, что на видео попали сотрудники клининга, которые убирают борт после рейса.