Роспотребнадзор не помог туристам компенсировать неудачный отдых

Туриндустрия с дрожью вспоминает о пережитой пандемии. И несмотря на то, что сейчас события локдауна уже далеки, туристы и операторы продолжают отстаивать свои права в суде по поводу ситуаций, связанных с несостоявшимся отдыхом. Редакции стало известно об итоге одного из таких споров.

Фото: TourDom TourDom

Еще 15 марта 2020 года две российские путешественницы прибыли рейсом из Москвы в Прагу. Свой тур на двоих «Чехия + Мюнхен и Замки Баварии» они приобрели через турагента у туроператора ICS Travel Group.

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Идея поездки возникла после новогодних праздников, когда в общем-то ничего не предвещало проблем. Ну а когда путешественницы паковали чемоданы, ситуация была уже совершенно иной – страны закрывались одна за одной. Но девушки успели заскочить в последний вагон и прилететь рейсом «Аэрофлота» в Прагу – уже на следующий день, 16 марта, Чехия полностью закрыла свои границы на въезд.

К своему удивлению в аэропорту они не увидели должного гостеприимства, их даже не встретила принимающая компания. Гостей в тех условиях попросту уже не ждали. И все же россиянки смогли добиться организации трансфера – приехал сотрудник турфирмы на собственной машине.

Встреча – полдела. Из-за коронавируса уже приостановили работу почти все отели, в том числе и забронированный. Информацию направили туроператору, и он выполнил свои обязательства, заменив забронированную гостиницу на «дежурную» для заселений в экстренных случаях. Девушек это не устроило, и в итоге они по своему решению разместились в другом месте.

Несмотря на то что жизнь сводила все с новыми и новыми ковидными трудностями, туристки не отступали от идеи отдохнуть. Они связались с гидом. Тот сообщил, что никаких экскурсий в Германию не будет – страна закрылась. Другая проблема – в Праге уже не работали абсолютно все рестораны и кафе, магазины.

Только после этого, чтобы не застрять надолго в бесперспективной на тот момент с точки зрения туристических развлечений Чехии, россиянки сами купили обратные билеты и вернулись за свой счет самолетом в Минск через Будапешт, далее – поездом в Москву.

Счет девушки выставили туроператору. Тот посчитал, что выполнил все обязательства и за произошедшее ответственности не несет. Туристы подали в суд на компенсацию расходов за неудачный отдых через Роспотребнадзор. Помимо допрасходов и стоимости тура, истцы требовали взыскать с туроператора и турагента неустойку в размере стоимости тура и компенсацию морального вреда. Сумма иска составила 269 028 руб. 7 декабря 2021 года суд отказал туристкам в исковых требованиях. Не согласившись с решением, сотрудник Роспотребнадзора в интересах истцов подал апелляционную жалобу. 28 июля 2022 года состоялся второй суд, который также не удовлетворил требования. Апелляция была отклонена.

Об этой ситуации «ТурДому» рассказали в компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”», которая защищала в суде интересы турагента.

«Мотив требований заключался в том, что, по мнению туристов, в Чехии их уже никто особо не ждал и туроператор с турагентом должны были их предупредить, что ехать в Чехию не имеет смысла. Но на самом деле вины туроператора и турагента не было. На тот момент Чехия не входила в список стран, закрытых по причине стремительного распространения коронавируса. Соответственно, туроператор на вполне законных основаниях отправил девушек в поездку. Случилось неожиданное. То, что предугадать не мог ни турагент, ни туроператор, ни турист. Соответственно, свои обязательства компания выполнила, а турист – жертва обстоятельств», – рассказал юрист по данному судебному делу Вадим Погорелов.