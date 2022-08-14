В аэропорту невеста сбежала от жениха, отошедшего в туалет

В лондонском аэропорту Хитроу невеста сбежала от жениха, отошедшего в туалет в ожидании вылета, со всеми его вещами и деньгами. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказали очевидцы, мужчина и женщина в возрасте примерно 40 лет сообщили сотрудникам аэропорта, что вылетают в Рим, чтобы вступить там в брак. Однако когда после регистрации на рейс жених - предположительно, британец - оставил невесту присмотреть за ее вещами и отправился в уборную, женщина сбежала со всеми сумками. Мужчина сообщил сотрудникам аэропорта, что она взяла £5000, которые он выделил на свадьбу.