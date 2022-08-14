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1 час назад

В аэропорту Лондона невеста сбежала от жениха, прихватив его вещи и деньги

Газета.Ru

В лондонском аэропорту Хитроу невеста сбежала от жениха, отошедшего в туалет в ожидании вылета, со всеми его вещами и деньгами. Об этом сообщает The Sun.

В аэропорту невеста сбежала от жениха, отошедшего в туалет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказали очевидцы, мужчина и женщина в возрасте примерно 40 лет сообщили сотрудникам аэропорта, что вылетают в Рим, чтобы вступить там в брак. Однако когда после регистрации на рейс жених - предположительно, британец - оставил невесту присмотреть за ее вещами и отправился в уборную, женщина сбежала со всеми сумками. Мужчина сообщил сотрудникам аэропорта, что она взяла £5000, которые он выделил на свадьбу.

"Он был разбит - совершенно безутешен. Оказывается, они встретились совсем недавно, и он был без ума от нее",

- рассказал очевидец произошедшего.

Как выяснилось, мужчина сделал предложение накануне вылета. Найти женщину пока не удалось.

"Сотрудники посмотрели везде - она исчезла. Было даже непонятно, улетела она в другую страну или вышла из аэропорта. В конце концов, вызвали полицию. К тому моменту уже начали сомневаться, что она назвала свое настоящее имя",

- рассказали очевидцы.

Представители лондонской полиции подтвердили, что открыто расследование. Однако никаких арестов еще произведено не было.

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