Люди приехали на главный пляж Приморья и обомлели

«Да, не повезло приезжим отдыхающим. Это мы у моря живём, ещё выбираем, куда сегодня поехать, куда больше не ездить... у нас ещё сентябрь впереди. И базы у нас непомерно дорогие, людям в машинах приходится тусить, а это так себе удовольствие», - заметили подписчики.