Люди приехали на главный пляж Приморья и обомлели

Отдыхающие рассказали о своем большом удивлении от посещения одного из главных пляжей Приморского края в районе Ливадии. Многие приехали туда накануне утром и были неприятно удивлены, сообщает PRIMPRESS.
Отмечается, что многочисленные туристы, которые расположились на пляжах Ливадии в палатках, оказались застигнуты врасплох сильным дождем.
«Не повезло... отстоять в пробке, заплатить кучу денег за жилье... а с утра такое», - с грустью заметили разочарованные туристы.
В социальных сетях появились кадры с пляжа, где люди прячутся в автомобилях от налетевшего на побережье дождя. А интернет-пользователи между тем посочувствовали туристам и заявили, что сложнее всего приходится тем, кто приехал туда издалека.
«Да, не повезло приезжим отдыхающим. Это мы у моря живём, ещё выбираем, куда сегодня поехать, куда больше не ездить... у нас ещё сентябрь впереди. И базы у нас непомерно дорогие, людям в машинах приходится тусить, а это так себе удовольствие», - заметили подписчики.