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27 минут назад

«Куча денег на ветер»: люди приехали на главный пляж Приморья и обомлели

Primpress

Отдыхающие рассказали о своем большом удивлении от посещения одного из главных пляжей Приморского края в районе Ливадии. Многие приехали туда накануне утром и были неприятно удивлены, сообщает PRIMPRESS.

Люди приехали на главный пляж Приморья и обомлели
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Отмечается, что многочисленные туристы, которые расположились на пляжах Ливадии в палатках, оказались застигнуты врасплох сильным дождем.

«Не повезло... отстоять в пробке, заплатить кучу денег за жилье... а с утра такое», - с грустью заметили разочарованные туристы.

В социальных сетях появились кадры с пляжа, где люди прячутся в автомобилях от налетевшего на побережье дождя. А интернет-пользователи между тем посочувствовали туристам и заявили, что сложнее всего приходится тем, кто приехал туда издалека.

«Да, не повезло приезжим отдыхающим. Это мы у моря живём, ещё выбираем, куда сегодня поехать, куда больше не ездить... у нас ещё сентябрь впереди. И базы у нас непомерно дорогие, людям в машинах приходится тусить, а это так себе удовольствие», - заметили подписчики.

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