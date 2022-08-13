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1 час назад

В Анапе запустили мобильное приложение для туристов

Inc-News

В Анапе запустили мобильное приложение для туристов, в котором имеется полезная информация о городе и его окрестностях. Приложение под название "Моя Анапа" доступно для пользователей смартфонов Android и Ios.

В Анапе запустили мобильное приложение для туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

"Благодаря простому и понятному интерфейсу, красочному оформлению и полезным тематическим разделам можно узнавать актуальные новости и открывать новые активности на любимом курорте", - прокомментировали в пресс-службе городской мэрии.

"Моя Анапа" расскажет путешественникам о местных достопримечательностях, покажет 3D-панорамы. Также благодаря приложению можно воспользоваться аудиогидом и посмотреть полный каталог оборудованных пляжей города.

Через удобный сервис туристы могут заказать такси или построить удобный маршрут до выбранной локации.

А еще через приложение гости города могут направить в мэрию свои предложения по улучшению курорта. Там заверили, что все сообщения будут рассмотрены и учтены городскими службами.

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