Спрос на шенген среди россиян подскочил на 40%

Россияне стали на 40% чаще обращаться за шенгенскими визами. Нервничать туристов заставили призывы ограничить их выдачу россиянам, сообщил «Коммерсант». Из-за страха, что процедура оформления виз для поездок в Европу осложнится, туристы пытаются оформить документы впрок. При этом, несмотря на ограниченное число мест на подачу документов, участники рынка не заметили, что к заявителям стали хуже относиться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По информации «Коммерсанта», ажиотаж возник среди туристов, которые пытаются получить шенген сами или через визовые агентства. За последние две недели число заявителей выросло на фоне призывов европейских властей не пускать российских туристов в ЕС. Многие пытаются оформить визу, чтобы на осенние каникулы поехать с детьми в Европу.

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что поток россиян в Европу восстановился на 5–10% от докризисного уровня. В основном их интересуют поездки во Францию, Испанию, Италию и Грецию. Но многие туристы добираются туда через Финляндию и страны Прибалтики из-за ограниченного авиасообщения. Из-за этого глава консульской службы Финляндии предложил ограничить транзитный поток туристов, а Эстония объявила о закрытии границ для россиян с шенгенскими визами, которые выдала сама.

Путешественники испугались, что процедура оформления шенгена станет похожа на получение визы США через поездку в третью страну.

По словам Ломидзе, объем бронирований и без того остаётся незначительным, поэтому в случае дополнительных ограничений компании не понесут серьёзных потерь. Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева заявила, что поток туристов в Европу сдерживают сложности с оформлениями виз и логистикой.

«Многие семьи с детьми, которые раньше отдыхали только на европейских курортах, переориентировались на Турцию или ОАЭ: люди не хотят начинать сложный процесс оформления документов и лететь со стыковками», — добавила она.