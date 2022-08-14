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1 час назад

Еще одна страна хочет ограничить выдачу виз россиянам

Ivyborg.ruиещё 1

Правительство Дании хотело бы ограничить выдачу туристических виз россиянам.

Еще одна страна хочет ограничить выдачу виз россиянам
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, необходимо под эгидой Евросоюза найти общее решение по ограничению въезда.

«То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать»,

— прокомментировал он.

Между тем, по данным управления по делам иностранцев, за пять месяцев 2022 года в три раза больше россиян получили разрешение на въезд в королевство, чем за весь 2021 год, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politiken.

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