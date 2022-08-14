Еще одна страна хочет ограничить выдачу виз россиянам

Правительство Дании хотело бы ограничить выдачу туристических виз россиянам.
По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, необходимо под эгидой Евросоюза найти общее решение по ограничению въезда.
«То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать»,
— прокомментировал он.
Между тем, по данным управления по делам иностранцев, за пять месяцев 2022 года в три раза больше россиян получили разрешение на въезд в королевство, чем за весь 2021 год, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politiken.