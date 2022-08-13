Дания и Финляндия готовы оставить россиян без виз

«Эстония пытается повлиять на спецоперацию на Украине. Другие страны ЕС обязательно последуют за ней, в первую очередь Латвия и Финляндия. Некоторые из других более настроенных на санкции стран также уже заявили, что они снизят пограничный барьер для россиян», — отмечается в материале.