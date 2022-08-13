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26 минут назад

Дания и Финляндия готовы оставить россиян без виз

Ura.Ru

Дания и Финляндия вслед за Эстонией могут ограничить получение виз для россиян. Статью об этом выпустило издание Politiken.

Дания и Финляндия готовы оставить россиян без виз
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Эстония пытается повлиять на спецоперацию на Украине. Другие страны ЕС обязательно последуют за ней, в первую очередь Латвия и Финляндия. Некоторые из других более настроенных на санкции стран также уже заявили, что они снизят пограничный барьер для россиян», — отмечается в материале.

«Все предложения, касающиеся России, санкции — ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами», — приводит газета слова министра иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

С ним согласен и глава финского МИД Пекка Хаависто.

«Это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — отметил он в интервью телеканалу MTV3.

По его словам, это существенно замедлил выдачу туристических виз в России.

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