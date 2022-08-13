Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Россияне заинтересовались поездками на море осенью

Секрет Фирмы

Спрос на поездки по России в бархатный сезон (с 1 сентября по 15 октября) подскочил вдвое (+118%) год к году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу туроператора Fun & Sun. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Анапа, Крым и Дагестан. На спрос также повлияло и продление программы туристического кешбэка с 1 октября. При этом лидерами продаж всё равно остаются Турция, ОАЭ и Абхазия.

Россияне заинтересовались поездками на море осенью
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в 2022 году бархатный сезон может продлиться дольше благодаря хорошей погоде и высокому спросу.

«В начале октября в Чёрном море вода ещё теплая, можно купаться. Кроме того, в октябре отели и гостевые дома снижают цены на 10–15%. Плюс к этой экономии ещё и кешбэк, который, безусловно, подстёгивает спрос»,

— сказал вице-президент РСТ.

О том, что продажи туров с кешбэком в 20% продлили на осень, накануне объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он действует на поездки с 1 октября по 25 декабря, а купить тур можно уже с 25 августа.

При этом в Fun & Sun заявили, что среди общих продаж лидирует Турция. На эту страну приходится 60% всех туров. Ещё 17% — у ОАЭ, 10% — у России, 7% — у Абхазии.

Барзыкин добавил, что в 2022-ом отдых осенью в России планируют как минимум на 10% больше туристов. Некоторые регионы — Дагестан и Чечня — примут в три-четыре раза больше гостей, чем годом ранее.

Аутсайдерами бархатного сезона могут стать южные курорты с закрытыми аэропортами — Анапа, Геленджик и Крым, предположил Барзыкин. Однако в пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что бронирования туров в Анапу и Геленджик идут активно и отставания по сравнению с 2021 годом нет.

Ранее «Секрет» писал, что россияне собрались на Новый год в Азию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители