«Он ударил меня и делал все, что хотел»

Все больше россиян предпочитают путешествовать в одиночку. Статистики о том, каков процент женщин среди соло-путешественников, нет. Однако, судя по тревел-блогам, их число тоже растет. Они рушат стереотипы о том, что женщинам тяжело путешествовать самостоятельно. Походы в горы, велопутешествия на дальние расстояния и даже кругосветки — для них нет ничего невозможного. Но путешествия — далеко не всегда только радость и свежие эмоции. Соло-путешественницы нередко сталкиваются с домогательствами и даже насилием. Четыре россиянки с внушительным опытом одиночных путешествий рассказали «Ленте.ру» о том, почему они не бросают свое увлечение, несмотря ни на что.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Меня мало кто воспринимал всерьез»

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Анна Меза, Екатеринбург. Путешествует по России и миру на велосипеде

Мои мама и папа — художники, в их творческой среде было принято отдыхать на природе с палатками по несколько дней. В детстве меня часто брали с собой в разные походы по красивым местам: вместе мы объездили все окрестности, даже побывали во Владивостоке и в Тамани — в нашей семье все было пропитано духом свободных путешествий.

После окончания вуза меня больше ничто не держало в родном городе в плане поездок, и я начала грезить кругосветным путешествием. Друзья и знакомые тоже загорались от меня этим желанием, но, к сожалению, дальше разговоров не заходило. Тогда я задумала отправиться одна за 130 километров от Екатеринбурга на старом убитом велосипеде с огромным рюкзаком, чтобы проверить свои силы. Эта поездка окончательно открыла мне все дороги — и я твердо решила их исследовать, пускай и в одиночку.

Велосипед для меня — как элемент философии, мне важно чувствовать каждый километр пути, а красивые виды или достижение цели — справедливая награда за все старания и лишения. Сейчас у меня за плечами путешествие из родного Екатеринбурга в Сочи, большой круг из Калининграда в Марокко через Европу, Алтай, а также Грузия, Армения, Азербайджан и родной Урал. Родители всегда разделяли мою страсть, а вот друзья и знакомые часто не воспринимали всерьез — обычно думали, что моих сил хватит доехать до Перми и повернуть обратно.

Главный плюс путешествий в одиночку — это абсолютная свобода во всех решениях и глубокий диалог со своим внутренним «я». Я боюсь потерять это, путешествуя с кем-то. Не хочу тяжело идти к компромиссу или долго искать общее решение

Но жертвовать чем-то все же приходится: из-за страсти к поездкам у меня три раза рушились отношения. Нелегко быть вместе, когда у вас разные цели и желания. Сейчас у меня есть пара, но в поездках мой молодой человек поддерживает меня только по телефону. Находиться подолгу в разлуке и изредка общаться — то еще испытание.

Другой нюанс, который стоит учитывать, — карьера. Совмещать ее с велопутешествиями нереально, поэтому во время поездок я увольняюсь и перехожу на подработки, а когда возвращаюсь — снова устраиваюсь на официальную работу. Так сделаю и в следующий раз, а пока — коплю необходимую финансовую подушку и думаю про развитие пассивного источника дохода. Путешествую я с палаткой, в городах люблю останавливаться по каучсерфингу. Таким образом за три месяца путешествий по Европе я потратила около 120 тысяч рублей.

120 000 рублей потратила Анна за три месяца велопутешествия по Европе

Кстати, с физическим насилием, угрозами и домогательствами я ни разу не сталкивалась. Были напряженные моменты только в плане диалога: надо было твердо настаивать на своем и показывать, что тебе не нужна близость. Один раз во время путешествия по Грузии я познакомилась с местным парнем, который предложил мне бесплатно переночевать у его знакомого — он охранял коттедж в отсутствие хозяев. Холодный декабрь и долгий поиск ночлега вынудили меня согласиться. На заднем дворе дома я разложила палатку, однако сторож, мужчина лет 60, пригласил меня зайти внутрь.

Неожиданно грузин предложил лечь с ним на одну кровать, а мой твердый отказ даже сделал его более настойчивым в просьбах, — дошло до того, что он на коленях умолял меня согласиться. Быстро убежать оттуда мешали мои выложенные из рюкзака вещи и расставленная палатка... В итоге я как-то пережила эту ночь на маленьком диване в соседней комнате. Утром я потребовала объяснений у моего знакомого, который пришел меня забрать. Парень признался, что зачем-то наврал сторожу про нашу интимную связь, которую сам и выдумал

Еще один похожий случай был в Марокко: через каучсерфинг я нашла ночлег у местного жителя — его раскрученный профиль и более 600 отзывов внушали доверие. По приезде оказалось, что у марокканца очень маленькая квартира и всего одна кровать. С порога на меня посыпались странные вопросы и намеки: «Ну, что делать будем?» Я сразу обозначила, что ничего не будет, однако хозяин жилья делал вид, будто этого не понял. В конце концов ему пришлось отлучиться из дома по работе — это позволило мне все-таки немного вздремнуть после очень напряженного дня и спокойно уйти.

Что же касается поездок по России, здесь ко мне везде хорошо относились и проявляли отзывчивость, иногда я даже уставала от повышенного внимания: людям интересно меня расспросить о путешествиях и планах, сфотографироваться на память. Жители Европы, как мне показалось, более холодные и закрытые — думаю, это из-за огромного количества туристов, от которых они просто устали. Плюс не все знают английский, а без общего языка контакт быстро сходит на нет.

«Жизнь может оборваться в любой момент»

Елена Терешонкова, Брянск. Продолжает кругосветное путешествие шестой год подряд

Мое студенчество совпало с эпохой первых кругосветчиков, блогов и волны адептов «бесплатных» путешествий. Я копила деньги, мониторила распродажи и в любой удобный момент срывалась в поездку. Привычную Европу быстро сменили «непонятные» страны: Китай, Шри-Ланка, Кения, Азербайджан — чем больше челленджа и непредвиденных ситуаций в поездке, тем лучше. Когда закончилась учеба, я не стала работать по профессии. Идея ездить в отпуск всего на две недели в году мне уже тогда казалась невероятно скучной.

Я недолго пожила в Канаде, изучая французский и английский языки, но не нашла себе места в этой размеренной и комфортной стране. Ухоженные домики, где дети гоняются во дворе за улыбающимися лабрадорами, а родители жарят на гриле стейки, нагоняли на меня тоску. Тогда я проходила тяжелый период в жизни, в результате которого остро почувствовала, что свои мечты мы исполняем сами.

Однажды мы поздно разошлись с ребятами после посиделок в баре. Пожалев 40 долларов на такси, я решила пойти домой пешком. В два часа ночи я блуждала с телефоном в руке по пустынным улицам, пытаясь найти быстрый путь. За мной увязался мужчина — плохие мысли в голове кое-как заглушались мантрами о том, что в Канаде очень безопасно, ведь мне так часто говорили это местные жители и знакомые. Свернув не на ту улицу и окончательно потерявшись, я решила сама, наперекор страху, подойти к незнакомцу и спросить дорогу.

Вместо ответа он ударил меня по лицу, а после, затащив за ближайший угол, целый час делал все, что хотел. В конце он попытался меня задушить — в самую последнюю секунду, когда я уже начала прощаться с жизнью, промелькнула мысль, что если выживу, обязательно буду много путешествовать. Из последних сил мне удалось закричать, и поблизости остановилась машина, спугнув насильника. Полиции потребовалось всего три часа, чтобы его найти, а мне — целый год, чтобы выиграть дело в суде

На самом деле эта ужасная история дала мне важный урок: что человеческая жизнь очень хрупка и может оборваться в любой момент, поэтому исполнять свои мечты нужно прямо сейчас. Тогда я взяла билет в один конец в самую дальнюю страну, на которую хватило накопленных миль, — ею оказалась Куба. Так началась моя кругосветка — без особых накоплений, планов и работы.

Путешествия постоянно преподносят сюрпризы, никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Даже мужа я встретила во время поездки. В последний день волонтерства по программе Workaway на маленьком необитаемом острове в Колумбии (там был только один хостел) я загадала желание, чтобы в мою жизнь пришел тот самый человек, который останется со мной навсегда. На следующий день приехал новый волонтер — мой будущий муж. Через четыре дня мы вместе отправились путешествовать по стране, а после я уговорила его приехать в Россию — он задержался у меня на полгода. С началом пандемии мы улетели в Грузию и застряли там на восемь месяцев.

Летом в горном походе он сделал мне предложение: когда мы, уставшие и грязные, пришли к леднику, он достал из кармана три самых простых кольца, которые купил на распродаже в Тбилиси, предложил выбрать одно из них и стать его женой. Официальной части свадьбы не было, мы пришли в загс в обычной одежде, даже пришлось подкупить двух таксистов, чтобы они были нашими свидетелями. Ну, а уже потом состоялось красивое венчание в католической церкви

Мой основной доход долгое время шел от фриланса: я писала статьи на заказ, заполняла информацией сайты, делала переводы. Старалась тратить как можно меньше: ездила автостопом, жила по каучсерфингу или в палатке, готовила сама, пролезала к достопримечательностям бесплатно.

Например, в Мексике, когда я пробиралась через густые джунгли к пирамиде в Чичен-Ице, на меня напал рой ос. Кричать было нельзя, пришлось терпеть молча. А в Колумбии мы с друзьями посреди ночи отправились в национальный парк Тайрона, чтобы нас не заметили местные индейцы и не заставили платить. Пришлось спать в гамаке посреди джунглей и всю ночь слушать ужасающие звуки леса. Делала я это из-за денег или мне просто хотелось пошалить? Скорее второе.

Месячный бюджет зависит от страны и интенсивности путешествия. В Латинской Америке я одна тратила 100-200 долларов в месяц, в Грузии с мужем на двоих мы потратили 500 долларов. Мексика вышла в 100 долларов за два месяца, потому что мне попался сумасшедший попутчик, готовый к любым приключениям. А в Коста-Рике, например, я уже потратила 800 долларов — там очень дорого.

100-200 долларов в среднем обходится месяц одиночного путешествия по Латинской Америке

Коронавирус превратил путешествия в абсолютно непредсказуемое приключение. Я больше не выбираю страны, в которые хочу поехать, — вместо этого я ищу страну, в которую я могу попасть: вначале ищу безвизовое направление, а потом смотрю требования к въезду и заставляют ли там носить маску. Также перед поездкой всегда пролистываю списки самых красивых горных маршрутов, смотрю, где живут индейцы или малые народности, изучаю кухню на предмет странных блюд и выбираю необычные занятия — например, спуск на сэндборде с песчаной дюны или ночевки в юрте. Знания привносят спонтанность: один раз я так вдохновилась рассказами про пик Ленина, что когда оказалась в Киргизии, первым делом купила теплую куртку на базаре и отправилась на семитысячник. Строить четкие маршруты я не люблю — теряется ощущение свободы.

С родителями я стараюсь быть на связи каждый день, даже когда нахожусь в местах, где не ловит интернет. Мужу всегда отправляю всю необходимую для моей безопасности информацию: отель, номера такси, планируемый горный маршрут, номер телефона новых знакомых. Он также может видеть мое местоположение по телефону. Все-таки о безопасности нужно помнить.

Ситуаций с домогательствами на моем опыте было много, но обычно твердого «нет» достаточно, чтобы человек оставил тебя в покое, к тому же всегда можно пригрозить полицией. Главное — не выдавать свой страх и не быть жертвой. Золотое правило: если вам кажется, что что-то идет не так, — вам не кажется. Если почуяли неладное, не стоит переубеждать себя в обратном. Любые некомфортные комплименты, касания, намеки должны отрезаться сразу. По-моему, лучше среагировать слишком резко и ошибиться, чем позволить кому-то себя обидеть. Ведь лучше вас самих никто вас не защитит.

«Встречи с медведем — не редкость»

Евгения Малиновская, Красноярск. Ходит в дикие походы по России

История с походами началась с покупки горного велосипеда. Мы с друзьями любили вместе выбираться покататься за город и пропадать в лесах по несколько дней с палатками. По мере взросления и возрастания обязанностей компания начала потихоньку разваливаться. Мне стало сложнее найти попутчиков, поэтому я решила отправиться в велопоход в одиночку. А дальше затянуло: за два года я попробовала пешие и горные путешествия, облазила весь родной Красноярский край, побывала в Хакасии, на Байкале, в горах Красной Поляны, в Кузнецком Алатау и Крыму.

В среднем поход длится не дольше недели. По сравнению с групповыми, одиночный маршрут намного проще, так как соло-путешествие по определению связано с большим риском: для него требуется особый психологический настрой и походный опыт. Когда ты один, ты очень устаешь от страха и постоянного напряжения. Плюс много времени и сил у меня занимает съемка: надо думать об остановках и красивых видах для кадра.

В туристическом сообществе не любят одиночек — соло-походы считаются верхом безответственности и безалаберности. Путешественников часто пугают тем, что их излишняя самоуверенность обязательно приведет к чрезвычайной ситуации. Особенно таких туристов недолюбливают спасатели. Поэтому я редко посвящаю кого-то в свои планы и тем более не вступаю в долгие разговоры с теми, кто встречается на маршруте.

Я люблю ходить, полностью погружаясь в свои мысли, что-то постоянно обдумывать и планировать. Когда хожу одна, то ловлю определенное настроение — приятно, что никто не может перебить его разговорами или испортить своим присутствием

Боюсь я собак и диких животных, в моих краях встречи с медведем — не редкость. Страшно ночевать в палатке, однако эта проблема решается просто: надо просто очень сильно устать, тогда тебя моментально свалит в сон, а пугающие мысли даже не успеют появиться. Также не нравится повышенный интерес ко мне незнакомцев и расспросы, куда, с кем и на сколько я иду. Всегда стараюсь как-то от них увиливать и не раскрывать всю правду — проще всего прикинуться местной и соврать, что я живу неподалеку.

Перед походом я прорисовываю на карте нитку пути, смотрю спутниковые карты, наличие троп, уровень набора и сброса высоты (если горы), ищу отчеты спортивных групп о прохождении этого маршрута и архив погоды в данной местности за прошлые годы на нужный мне месяц. Когда делаю себе предварительный трек на навигаторе, то заранее прикидываю, где организовать места стоянок, ночлега, сколько понадобится дней и часов на прохождение маршрута. Обязательно смотрю, есть ли в этом месте сотовая связь и какого оператора.

В России очень много красивых мест, где я еще не была, поэтому за границу меня пока совсем не тянет. Когда слышу такие названия, как Алтай, Байкал, хребет Кодар, — внутри все отзывается. Мне нравится путешествовать по своей стране: тебя окружают люди, которые общаются с тобой на одном языке, а значит, всегда помогут. Все очень родное и близкое сердцу, я чувствую себя в полной безопасности.

Многие до сих пор не верят, что я хожу одна. Поначалу было очень много комментариев, что я все придумываю, другие писали, что со мной обязательно случится что-то плохое, запугивали несчастными случаями. Раньше это немного задевало, сейчас мне все равно.

Каждый поход внутренне меняет. После первого у меня был прилив невероятной эйфории: я не верила, что смогла пройти его одна и даже быстрее, чем планировала — при этом тогда я не особо умела ориентироваться и имело мало походного опыта

Один раз в апреле я поехала за 200 километров от Красноярска на Кутурчинское Белогорье. За несколько дней до меня по маршруту прошла спортивная группа, и я надеялась пройти по их следам. Однако на месте все пошло не по плану: выпавший накануне снег начал таять из-за резкого потепления, а тропы и вовсе не оказалось. Шла я очень долго, мне пришлось самой бить тропу в снегоступах и бороться с мокрым снегом. До первых скал я не успела дойти менее 100 метров — начало темнеть, плюс я полностью выбилась из сил.

Сейчас я почти не хожу в одиночестве — относительная легкость маршрутов больше не приносит мне адреналин, поэтому я переключилась на групповые походы, которые намного сложнее и дольше. Возможно, я снова вернусь к соло-походам, но сейчас мне хочется больше общения и преодолевать трудности в команде.

«Таможенники открыли багажник и поставили мне отказ во въезде»

Виктория Раевская, Москва. Месяцами путешествует на машине в Альпах

Я всегда грезила о больших автопутешествиях, для меня это было некой мечтой, которая постоянно откладывалась на потом. В один момент я поняла, что ждать дольше уже невозможно. Думаю, смелости также придало мое решение уволиться с постоянной работы и перейти на фриланс. Быстро накопив денег, я отправилась на машине в Альпы на три месяца и повторяла такие путешествия вплоть до начала пандемии.

Организация первой поездки строилась полностью на моих фантазиях, я не имела никакого представления, как все должно быть. Помимо кучи ненужных вещей с собой я взяла ворох проблем, которые потребовалось быстро решать на месте. Например, несмотря на долгий опыт вождения, в Европе я впервые проколола колесо.

С докаткой получилось кое-как доковылять до ближайшего автосервиса, где мне выставили внушительный чек за две шины, — я не ожидала, что купить одну нельзя. Получив проколотую резину без диска, я решила довезти ее до России. На белорусской границе таможенники открыли багажник и просто молча поставили мне отказ во въезде. Возвращение домой обходными путями и избавление от шины стало отдельным приключением.

С опытом пришло понимание, что мне на самом деле нравится. Например, уже во второй поездке я открыла для себя трекинг — до этого казалось, что я слишком хилая и слабая для походов в горы с рюкзаком. Также совершенно случайно я начала ночевать в машине. На решение рискнуть остаться на ночь со всеми страхами и предрассудками натолкнула Швейцария, которая просто высосала из меня все деньги. Первое время я старалась искать специальные парковки, а потом уже поняла, что всем на меня наплевать и можно останавливаться где угодно. Каждая поездка стала исправлением прошлых ошибок.

Машина для меня — это настоящий дом, место, где я абсолютно свободна и нахожусь в безопасности

Это невероятно удобно: можно останавливаться в любых местах, на любой высоте и в любом городе. Такой формат позволяет легко менять планы и не привязывает тебя к гостинице и ко времени. Одинокая девушка за рулем, конечно, привлекает много внимания и любопытства, но в Альпах действительно нечего бояться одной. Лишних людей здесь не бывает — из-за высоких цен сюда приезжают либо очень богатые туристы, либо настоящие путешественники, которые знают и любят эти места.

В среднем на месяц автопутешествия уходит по 100-150 тысяч рублей — все зависит от конкретной страны и маршрута. Например, один раз мне пришлось много тратиться на отели, в другой раз я захотела большую 3D-карту Альп, в третий — много денег ушло на сувениры близким. Поход в продуктовый магазин обходится в среднем в 15-20 евро. Кроме того, в горах я стараюсь проезжать немного и комбинировать перемещения с трекингами — из-за перевалов и постоянных перепадов высот бензин летит в трубу. За три месяца по Альпам накатывается, как правило, от 10 до 15 тысяч километров.

100-150 тысяч рублей в месяц уходит на автопутешествия по Альпам, включая бензин

В Альпах природа соседствует с цивилизацией: ты можешь выпить кофе в небольшой кафешке в центре города и сразу же уйти в горы. Бывает, что поднимаешься по камням четыре часа в полном одиночестве, а на вершине из ниоткуда появляется комфортабельный гостевой домик со всеми удобствами. Здесь можно совмещать красивые платья и дикие путешествия.

Но есть один нюанс: здесь сложно обойтись без местного языка. Даже если ты с трудом изъясняешься, тебе охотнее пойдут на встречу, поэтому помимо английского лучше немного знать итальянский, немецкий или французский. Например, итальянцы вообще не склонны вникать в твои проблемы — если они не понимают, то просто пожимают плечами и уходят