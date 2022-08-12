Пользователи поспорили из-за неоднозначного поступка пассажира

Туристка возмутилась поведением пассажира самолета, который вытянул свои ноги под ее сиденьем. Снимком случившегося она поделилась на платформе Reddit и вызвала споры в соцсетях.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На снимке видны ноги автора публикации, между которых торчат мысы черных ботинок, принадлежащих пассажиру позади. Туристка призналась, что в течение полета несколько раз «нечаянно задевала ботинки», но путешественник не понимал ее намеков и так и не убрал ноги.

Пользовательница Reddit спросила у читателей, как бы они отнеслись к такому поступку, но мнения разделились. В итоге пост собрал больше двух тысяч комментариев — путешественники спорили и предлагали различные советы.

«Оставь ботинки себе, чтобы показать свое превосходство», «Просто встань на них», «Приклей к подошве жвачку», «Пролей на ботинки воду или плюнь на них», «Свяжи между собой шнурки», «Отклони спинку кресла, чтобы он понял»,

— писали комментаторы.

Впрочем, нашлись пользователи, которые встали на защиту пассажира. Они признавались, что из-за своего высокого роста сталкивались с похожими проблемами.

«У меня рост 190 сантиметров, признаюсь, что иногда надоедает сидеть в железке с ограниченным пространством, так и хочется вытянуться. Стараюсь этого не делать, но иногда позволяю себя потянуться в течение пяти-десяти минут»,