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27 минут назад

Туристка родила во время восхождения на Эльбрус

Мария Иглина

Женщина родила ребенка на станции канатной дороги Гара-Баши на высоте около четырех тысяч метров на Эльбрусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Туристка родила на Эльбрусе
Фото: unsplash.comunsplash.com

На пульт дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что у одной из туристок отошли воды. И к моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик. Женщину с ребенком уже транспортировали на поляну Азау и передали медикам.

Сотрудники МЧС также отметили, что это первый подобный случай на Эльбрусе, прежде еще никто не обращался с просьбой принять роды в горах.

Ранее стало известно, куда россияне поедут на Новый год.

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