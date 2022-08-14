Россияне стали чаще летать за границу

«Количество пассажиров в московских аэропортах имеет положительную динамику. Люди продолжают путешествовать, много летают по стране и за границу. В июле пассажиропоток московских аэропортов почти достиг показателей 2021 года и на 68 процентов восстановился до уровня допандемийного 2019 года»,