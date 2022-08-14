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41 минуту назад

Россияне стали чаще летать за границу

Мослентаиещё 1

Количество авиаперелетов из Москвы за границу выросло на 21 процент за июль 2022 года по сравнению с июнем. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Россияне стали чаще летать за границу
Фото: МослентаМослента

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково за июль приняли на 21 процент пассажиров больше, чем за июнь. При этом на 22 процента выросло число пассажиров внутренних рейсов.

Чаще всего внутри страны россияне летают в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Топ-3 зарубежных направлений — Анталья, Стамбул, Ереван.

«Количество пассажиров в московских аэропортах имеет положительную динамику. Люди продолжают путешествовать, много летают по стране и за границу. В июле пассажиропоток московских аэропортов почти достиг показателей 2021 года и на 68 процентов восстановился до уровня допандемийного 2019 года»,

— прокомментировал ситуацию руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

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