Машины ждут пересечения границы Эстонии с РФ до 25 часов

Около 750 легковых автомобилей сейчас находятся в очереди на выезд в сторону России на эстонской территории у пограничного пункта Нарва. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования по пересечению государственной границы Эстонии GoSwift.
Еще более 300 машин находятся в живой очереди. На портале отмечается, что транспортные средства могут задержаться в очереди на срок до 25 часов.
В четверг власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам РФ, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд в страну. Ограничения вступят в силу через неделю, при этом из правила будет сделан ряд исключений. В частности, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.