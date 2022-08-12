Машины ждут пересечения границы Эстонии с РФ до 25 часов

Около 750 легковых автомобилей сейчас находятся в очереди на выезд в сторону России на эстонской территории у пограничного пункта Нарва. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования по пересечению государственной границы Эстонии GoSwift.

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Еще более 300 машин находятся в живой очереди. На портале отмечается, что транспортные средства могут задержаться в очереди на срок до 25 часов.