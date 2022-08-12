В России стартует распродажа туров с кэшбеком: условия

Осенняя распродажа туров по России с кэшбеком начнется уже скоро, но на этот раз появилось несколько важных изменений.

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Пандемия COVID-19 в 2020 году, подтолкнула правительство РФ простимулировать внутренний туризм с помощью возмещения части стоимости туристических услуг в размере 20%. Норма действует с 2020 года, а получить кэшбек можно через программу лояльности от платежной системы «МИР».

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Программа поддержки внутреннего туризма работает уже два года и пользуется спросом среди россиян. Но отправиться в поездку со скидкой можно только по конкретным путевкам, которые доступны в виде туров только в определенные периоды. Очередной этап продаж начнется уже 25 августа и завершится 10 сентября. Также известно, что будут предлагаться туры с 1 октября до 25 декабря 2022 года, а в программе принимают участие все регионы России.

Стоит отметить, что на протяжении первых этапов в 2020 году кэшбек по самым востребованным направлениям не предлагался. Но сейчас ситуация изменилась, а потому компенсировать 20% от затрат можно при покупке любого тура в программе. Размер кэшбека не может превышать 20 тыс. рублей, но есть одно исключение. Если купить тур в один из регионов на Дальнем востоке, то максимальная сумма составит 40 тыс. рублей. Выходит, что для получения предельной суммы кэшбека стоимость тура должна составлять 100 тыс. рублей, а в случае с поездкой на Дальний восток — 200 тыс. рублей.

Чтобы получить кэшбек в размере 20%, требуется оформить карту платежной системы «МИР» и зарегистрировать ее в программе лояльности «Привет, Мир!». Затем необходимо выбрать подходящий тур, но только на специальных страницах российских туроператоров или отелей. Как только оплата будет проведена, кэшбек начислят в течение 5 рабочих дней с момента поступления информации в НСПК.

Компенсировать можно не только затраты с организованных туров, но и с проживания в отеле. Единственное условие — длительность проживания или поездки должна составлять не менее 4 дней или 3 ночей. А в рамках нового этапа, поездка должна завершиться до 25 декабря 2022 года включительно.