На Кубани собираются создать новые «степные» пляжи

Их намерены оборудовать в Краснодаре, Армавире, Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, Тбилисском и других районах. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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По его словам, практически в каждом районе региона есть река или озеро, пользующиеся популярностью у жителей. Для их удобства оборудуют специальные безопасные пляжи.

Например, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» преобразили мест отдыха на озере Круглом в Горячем Ключе. Преобразился и пляж в Кореновске на берегу реки Бейсужек.

Пляж на реке Средняя Челбаска в Каневском районе тоже привели в порядок, только по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас идёт работа по обустройству пляжей в Краснодаре. Планируется на городском водохранилище сделать фильтрацию воды. Компания-инвестор уже разрабатывает проектную документацию. Открыть пляж намерены к лету 2023 года.