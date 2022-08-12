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20 минут назад

Понятие туристических троп закрепят законодательно

Парламентская газета

Ростуризм должен до 15 сентября разработать нормативную базу для создания в России туристических троп и закрепить это понятие на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске, передает ТАСС.

Понятие туристических троп закрепят законодательно
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, эта тема очень важна для туристической инфраструктуры и местных жителей. Необходимо обратить внимание на доступность маршрутов и на то, сколько людей они смогут принять, отметил премьер.

Он также подчеркнул, что туристы должны иметь возможность получить необходимую информацию в цифровом виде.

«Я имею в виду, что мы должны совершенно точно человеку сказать, каким образом он может и куда добраться. Это комплексный вопрос: от субсидий чартерных перевозок до возможности добраться до места и посетить ту или иную достопримечательность, в том числе в рамках экотуризма», — сказал Мишустин.

В этом году в России отдохнули более 34 миллионов человек, сообщила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова. По итогам года внутренний турпоток вырастет до 61 миллиона человек.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Михаил Мишустин,Ростуризм,
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