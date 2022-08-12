Понятие туристических троп закрепят законодательно

Ростуризм должен до 15 сентября разработать нормативную базу для создания в России туристических троп и закрепить это понятие на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске, передает ТАСС.

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По его словам, эта тема очень важна для туристической инфраструктуры и местных жителей. Необходимо обратить внимание на доступность маршрутов и на то, сколько людей они смогут принять, отметил премьер.

Он также подчеркнул, что туристы должны иметь возможность получить необходимую информацию в цифровом виде.

«Я имею в виду, что мы должны совершенно точно человеку сказать, каким образом он может и куда добраться. Это комплексный вопрос: от субсидий чартерных перевозок до возможности добраться до места и посетить ту или иную достопримечательность, в том числе в рамках экотуризма», — сказал Мишустин.