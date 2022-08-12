Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Ростуризм планирует в ближайшее время внести в правительство законопроект о гостевых домах

ТАСС

Законопроект о регулировании работы гостевых домов может быть внесен в правительство РФ в ближайшее время, практически все принципиальные разногласия по нему сняты. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ростуризм планирует внести законопроект о гостевых домах
Фото: ТассТасс

"Очень непростой законопроект, много дискуссий вокруг него, в том числе и с бизнес-сообществом. Но на текущий момент мы практически все принципиальные разногласия и развилки, которые были, сняли. Мы сейчас находимся в комиссии правительства по регуляторике. Как только мы все вопросы снимем, он сразу будет внесен в правительство РФ", - сказала она.

Глава ведомства отметила, что данный законопроект очень важен для отрасли. Его реализация позволит вывести гостевые дома из "серой зоны". Это напрямую скажется на качестве сервиса в этом сегменте.

Ранее Догузова сообщила, что поправки, легализирующие статус гостевых домов, могут быть приняты в этом году и заработать к следующему курортному сезону.

Ростуризм по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовил поправки к закону о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Ведомство предлагает ввести в России обязательную классификацию гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Михаил Мишустин,Ростуризм,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители