Ростуризм планирует внести законопроект о гостевых домах

Законопроект о регулировании работы гостевых домов может быть внесен в правительство РФ в ближайшее время, практически все принципиальные разногласия по нему сняты. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Очень непростой законопроект, много дискуссий вокруг него, в том числе и с бизнес-сообществом. Но на текущий момент мы практически все принципиальные разногласия и развилки, которые были, сняли. Мы сейчас находимся в комиссии правительства по регуляторике. Как только мы все вопросы снимем, он сразу будет внесен в правительство РФ", - сказала она.
Глава ведомства отметила, что данный законопроект очень важен для отрасли. Его реализация позволит вывести гостевые дома из "серой зоны". Это напрямую скажется на качестве сервиса в этом сегменте.
Ранее Догузова сообщила, что поправки, легализирующие статус гостевых домов, могут быть приняты в этом году и заработать к следующему курортному сезону.
Ростуризм по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовил поправки к закону о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Ведомство предлагает ввести в России обязательную классификацию гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения.