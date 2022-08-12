Ростуризм планирует внести законопроект о гостевых домах

"Очень непростой законопроект, много дискуссий вокруг него, в том числе и с бизнес-сообществом. Но на текущий момент мы практически все принципиальные разногласия и развилки, которые были, сняли. Мы сейчас находимся в комиссии правительства по регуляторике. Как только мы все вопросы снимем, он сразу будет внесен в правительство РФ", - сказала она.