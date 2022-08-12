Выяснилось, куда россияне поедут на Новый год

Таиланд и Индонезия стали самыми популярными среди россиян направлениями на Новый год. Об этом сообщают «Известия» со сслыкой на OneTwoTrip.

По данным исследования, на зимние праздники россияне планируют поездки за рубеж чаще, чем в прошлом годду. Доля заграничных направлений выросла в 8,6 раза и составила 77,3 процента.

Внутри страны будут перемещаться лишь 22,7 процента соотечественников, что на 75 процентов ниже показателей 2021 года.

Самым желанным для туристов стал стал Таиланд — его доля составила 38,7 процента от всех заказов за рубеж. Второе и третье места заняли Индонезия и Вьетнам — 10,9 и 10,8 процента соответственно. В топ-5 также вошли Филиппины и Турция.

Среди внутрироссийских направлений лидируют Сочи и Москва, куда на январские праздники планируют отправиться в 17,3 процента и 16 процентов российских туристов. А также Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград.