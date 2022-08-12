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2 часа назад

Названы самые популярные страны для отдыха у россиян в августе

Lenta.ruиещё 1

Самыми популярными странами для отдыха у россиян в августе стали ЮАР и Индия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

Названы самые популярные страны для отдыха у россиян в августе
Фото: Лента.руЛента.ру

Отмечается, что доля бронирований у ЮАР и Индии возросла в два раза. Также на 71 процент чаще стали приобретать билеты во Вьетнам, на 67 процентов ― в Таиланд.

Кроме того, в списке популярных для отдыха стран оказались Индонезия, Израиль, Грузия, Египет, ОАЭ и Казахстан. Замыкают топ Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия.

По данным OneTwoTrip, дешевле всего обойдется поездка из Москвы в Минск: билет в одну сторону стоит 5100 рублей с человека. Также уточняется, что самым дорогим станет путешествие в Индонезию. Цены на билеты стартуют от 114 тысяч рублей.

Ранее в августе россиянка посетила Таиланд спустя три года перерыва и рассказала, что изменилось на курорте. В первую очередь туристка отметила, что «средний чек на все» снизился. Кроме того, появилось больше доступных экскурсий.

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