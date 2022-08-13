Самое популярное ж/д направление у семейных туристов

Самым популярным железнодорожным направлением у семейных туристов летом 2022 года стала Москва. Об этом ТАСС рассказали в аналитическом сервисе поездок и путешествий «Туту.ру».

«Самое популярное направление для путешествия по железной дороге с детьми этим летом — Москва. На столицу приходится около 20 процентов "детского пассажиропотока"»,

Санкт-Петербург оказался на втором месте по популярности, около 8,5 семей выбрали этот маршрут. Цена за билет в среднем составила 3,4 тысячи рублей в одну сторону. 6,5 процентов семей поехали этим летом на поезде в Сочи, отдав при этом 2,6 тысячи рублей на человека в одну сторону.