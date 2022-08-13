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2 часа назад

Названо самое популярное железнодорожное направление у семейных туристов

Мослентаиещё 3

Самым популярным железнодорожным направлением у семейных туристов летом 2022 года стала Москва. Об этом ТАСС рассказали в аналитическом сервисе поездок и путешествий «Туту.ру».

Самое популярное ж/д направление у семейных туристов
Фото: МослентаМослента

«Самое популярное направление для путешествия по железной дороге с детьми этим летом — Москва. На столицу приходится около 20 процентов "детского пассажиропотока"»,

— говорится в сообщении. При этом средняя стоимость билета в одну сторону составила 3,3 тысячи рублей.

Санкт-Петербург оказался на втором месте по популярности, около 8,5 семей выбрали этот маршрут. Цена за билет в среднем составила 3,4 тысячи рублей в одну сторону. 6,5 процентов семей поехали этим летом на поезде в Сочи, отдав при этом 2,6 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Среди популярных железнодорожных направлений оказались также Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Лазаревское, Симферополь, Туапсе, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград, Саратов, Самара и Ярославль.

Ранее были названы максимально подешевевшие авианаправления из Москвы.

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