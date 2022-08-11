В Новой Зеландии заявили, что ждут только богатых туристов

Министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что страна должна ориентироваться только на богатых туристов, а не на путешественников с $10 на день. Об этом пишет The Guardian.

Министр туризма Новой Зеландии выразил свое недовольство туристами, которые хотят сэкономить во время путешествия.

«Что касается направленности нашего маркетингового хода, то он, безусловно, будет ориентирован на высококачественных туристов. Мы будем приветствовать бэкпэкеров, [но] мы не собираемся ориентироваться на людей, которые пишут на Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), как они путешествуют по нашей стране на $10 в день, питаясь лапшой быстрого приготовления», — заявил он.

В 2020 году Нэш уже говорил, что Новая Зеландия будет «бессовестно» ориентироваться на богатых людей и стремиться привлекать именно таких туристов. Они, как говорил министр, «летают бизнес-классом или премиум-эконом, берут в аренду вертолет, едут в тур на ледник Франца-Иосифа, а затем едят в дорогом ресторане».

По словам профессора Джеймса Хайгама из Университета Отаго и эксперта по туризму, предположение о том, что «состоятельные люди» вносят больший вклад в развитие Новой Зеландии, чем путешественники с меньшим бюджетом, не подтверждается исследованиями. Кроме того, по его словам, богатые туристы наносят больший вред окружающей среде, чем другие путешественники.