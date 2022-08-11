"Гранд Сервис Экспресс" ожидает двукратного роста пассажиропотока в Крым

Из-за закрытия аэропорта Симферополя основной поток туристов прибывает на полуостров наземным транспортом.

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" ожидает по итогам 2022 года двукратный рост пассажиропотока в Крым. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"К концу года, с учетом нынешних условий, "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевезти 3,8 млн пассажиров",

- указывается в сообщении.

При этом по итогам прошлого года ж/д перевозчик перевез в крымском направлении 2,1 млн пассажиров. А в этом году первоначально планировалось перевезти 2,4 млн человек. Однако ограничения на авиасообщение на юге России скорректировали этот план.