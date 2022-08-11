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1 час назад

Ж/д компания "Гранд Сервис Экспресс" ожидает двукратного роста пассажиропотока в Крым

Inc-News

Из-за закрытия аэропорта Симферополя основной поток туристов прибывает на полуостров наземным транспортом.

"Гранд Сервис Экспресс" ожидает двукратного роста пассажиропотока в Крым
Фото: Inc-NewsInc-News

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" ожидает по итогам 2022 года двукратный рост пассажиропотока в Крым. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"К концу года, с учетом нынешних условий, "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевезти 3,8 млн пассажиров",

- указывается в сообщении.

При этом по итогам прошлого года ж/д перевозчик перевез в крымском направлении 2,1 млн пассажиров. А в этом году первоначально планировалось перевезти 2,4 млн человек. Однако ограничения на авиасообщение на юге России скорректировали этот план.

Напомним, аэропорт Симферополя, который является главными воздушными воротами Крыма, остается среди 11 аэропортов юга и центра России, куда полеты приостановлены с 24 февраля. Таким образом, сейчас на полуостров можно добраться лишь на поездах, автобусах и личном автотранспорте.

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