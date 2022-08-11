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54 минуты назад

В России создали единый турмашрут по трем регионам Северного Кавказа

Lenta.ru

В Северной Осетии создали туристический маршрут, который охватывает сразу три региона Северного Кавказа. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на зампредседателя комитета республики по туризму Мадину Тебиеву.

Создан единый турмашрут по трем регионам Северного Кавказа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это будет семидневный маршрут. Начинается со Ставропольского края, потом Кабардино-Балкария и Северная Осетия»,

— пояснила Тебиева.

По ее словам, в настоящее время единый маршрут уже находится на согласовании. О его запуске будет объявлено в ближайшее время, пообещала чиновница.

Уточняется, что в каждом регионе для путешественников разработают свою программу. Так, в Северной Осетии туристы смогут сначала совершить экскурсию по Владикавказу, посетить мастер-класс по выпечке осетинских пирогов, а затем отправиться в горы.

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