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2 часа назад

Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Китай

Ura.Ru

Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings еженедельно отправлять самолеты с пассажирами в китайские города Хайкоу и Санья. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Китай
Фото: Ura.RuUra.Ru

«[Выдать допуск на полеты] Red Wings по маршрутам Екатеринбург — Хайкоу, Екатеринбург — Санья», — говорится в приказе, опубликованном на сайте Росавиации. Самолеты авиакомпании смогут летать по этим маршрутам дважды в неделю.

Ранее в Екатеринбурге отметили годовщину побратимских отношений с Гуанчжоу. В честь этого был организован масштабный флешмоб. В декабре некоторым авиакомпаниям запретили летать из Екатеринбурга в Китай. Среди перевозчиков, попавших в это список, «Уральские авиалинии» и «Авиастар-Ту».

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Новости путешествий,Уральские авиалинии,Red Wings,Росавиация,
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