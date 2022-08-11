Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Китай

Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings еженедельно отправлять самолеты с пассажирами в китайские города Хайкоу и Санья. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
«[Выдать допуск на полеты] Red Wings по маршрутам Екатеринбург — Хайкоу, Екатеринбург — Санья», — говорится в приказе, опубликованном на сайте Росавиации. Самолеты авиакомпании смогут летать по этим маршрутам дважды в неделю.
Ранее в Екатеринбурге отметили годовщину побратимских отношений с Гуанчжоу. В честь этого был организован масштабный флешмоб. В декабре некоторым авиакомпаниям запретили летать из Екатеринбурга в Китай. Среди перевозчиков, попавших в это список, «Уральские авиалинии» и «Авиастар-Ту».
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