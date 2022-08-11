Как «разводят» туристов на Юге: примеры

На Юге начинается бархатный сезон. Туристам дали советы, на что обратить внимание, чтобы не переплачивать за еду и напитки в южных ресторанах.

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«Даже в разгар веселья не забывайте уточнять, что сколько стоит, за граммы или за все блюдо»,

– сообщают «Тонкости туризма».

В меню надо обращать внимание не только на цену, но и на пометку со звездочкой, где указано, это за все блюдо или 100 граммов. Кроме того, надо внимательно изучить чек, в нем могут «по ошибке» оказаться не те блюда. Например, сок вместо компота или «солянка вместо лапши».

Также туристы жалуются на недолив алкоголя. Можно попросить не добавлять лед, чтобы этого избежать, или «ходить с мерным стаканчиком».

«Тонкости туризма» напоминают, что даже на одном курорте во внешне похожих заведениях цены могут сильно отличаться, поэтому каждый раз, прежде чем сделать заказ, надо смотреть меню, чтобы избежать недопониманий.