Эстония перечислила категории россиян с разрешенным въездом в страну

МИД Эстонии объявил о закрытии въезда для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. При этом страна сделала исключение для некоторых категорий россиян.

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«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию»,

— заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Кому из россиян разрешен въезд в Эстонию

МИД прибалтийской страны перечислил категории граждан России, которым будет разрешен въезд в страну. В их числе — сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Кроме того, исключение сделали для лиц, занимающихся международными перевозками, близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в стране. Ограничения также не коснутся россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза.

Эстония предлагала прекратить выдачу виз гражданам России

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала полностью прекратить туризм из России. Каллас напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайшие сухопутные страны — Финляндию, Эстонию и Латвию.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила эстонский премьер.

Где россияне могут получить шенгенскую визу