Группа туристов пропала в горах Бурятии

Спасатели приступили к поискам туристической группы, бесследно исчезнувшей в Курумканском районе республики Бурятия.

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Как сообщили в региональном главке МЧС, начались поиски незарегистрированной группы путешественников, один из членов которой нуждается в помощи.

В ведомстве уточнили, что сигнал о помощи поступил днем в среду. Поскольку группа находится в скалистой местности, пострадавшему требуется эвакуация. Туристы должны были находиться в 12 километрах от населенного пункта Курумкан на реке Верхний Курумкан.