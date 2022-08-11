Группа туристов пропала в горах Бурятии

Спасатели приступили к поискам туристической группы, бесследно исчезнувшей в Курумканском районе республики Бурятия.
Как сообщили в региональном главке МЧС, начались поиски незарегистрированной группы путешественников, один из членов которой нуждается в помощи.
В ведомстве уточнили, что сигнал о помощи поступил днем в среду. Поскольку группа находится в скалистой местности, пострадавшему требуется эвакуация. Туристы должны были находиться в 12 километрах от населенного пункта Курумкан на реке Верхний Курумкан.
Прибывшие на место спасатели группу так и не обнаружили. Сейчас специалисты разделились на две команды и начали поиск туристов. В поисковой операции участвуют семь человек и две единицы техники, отметили в МЧС.