Россияне начали летать «на шопинг» в Белоруссию

Российские туроператоры, помимо общего восстановления турпотока в Белоруссию по традиционному санаторному направлению, обращают внимание на рост спроса на туры выходного дня и поездки на шопинг в соседнюю страну после ухода из России ряда зарубежных брендов.

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«Россияне заново открывают для себя преимущества отдыха в Белоруссии, причем уже и с новых сторон. Туроператоры, помимо общего восстановления интереса к направлению, обращают внимание на яркий рост спроса на туры выходного дня и шопинг-поездки в соседнюю страну. Соответственно, молодеет и сама аудитория туристов»,

Отмечается, что именно на фоне ухода многих иностранных брендов из России туристы по-новому оценили преимущества поездок в Белоруссию. «Появился новый тренд – мода на шопинг в Белоруссии. Особенно, если на руках банковская карта платежной системы «Мир», – считают эксперты АТОР.

При этом в ассоциации подчеркнули, что несмотря на новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях туристов, главный туристический продукт, за которым едут в Белоруссию, пока неизменен – это по-прежнему санаторно-оздоровительный отдых. Как отмечают туроператоры, белорусские санатории заполнены вплоть до сентября-октября.

Кроме того, в АТОР добавили, что авиакомпания «Белавиа» с 8 августа летает во все аэропорты Москвы ежедневно, кроме того, она выполняет рейсы из Минска в более чем 10 субъектов России. При этом перелет в Минск туда и обратно обойдется от 7 до 12 тыс. рублей в обе стороны.

«Доступность авиаперевозки сделала свое дело: туристический спрос по направлению этим летом стал постепенно восстанавливаться. В сравнении с прошлым сезоном Белоруссия прибавила в спросе 10–15%»,

– резюмировали эксперты.