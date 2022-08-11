Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Известный европейский лоукостер заявил об уходе эпохи билетов за один евро

Lenta.ru

Ирландский лоукостер Ryanair больше не будет продавать авиабилеты по самым дешевым тарифам в размере 1 и 10 евро. Такое заявление сделал исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири в эфире радио BBC.

Известный лоукостер заявил об уходе эпохи билетов за один евро
Фото: Лента.руЛента.ру

Глава известной низкобюджетной авиакомпании объяснил, что рост цен связан со стремительным подорожанием авиационного топлива. Так, средняя стоимость авиабилета европейского перевозчика теперь вырастет с примерно 40 евро (2,4 тысячи рублей) в прошлом году до примерно 50 евро (3 тысячи рублей) в течение следующих пяти лет.

«Нет никаких сомнений в том, что среди всех лоукостеров мы предлагаем самые дешевые тарифы — билеты по 1 евро, 0,99 евро и даже по 9,99 евро. Я думаю, вы больше не увидите таких цен в ближайшие несколько лет. Эпоха перелетов за 10 евро ушла», — заявил О'Лири.

Тем не менее в Ryanair рассчитывают, что, несмотря на рост стоимости топлива, который также сказывается на увеличении счетов за электроэнергию и падению доходов населения, люди будут искать более дешевые варианты путешествий, а не сокращать количество перелетов.

Ранее в июне британский лоукостер EasyJet продал пассажиркам билеты на несуществующие места в 26-м ряду. О том, что в самолете всего 25 рядов, девушки узнали во время посадки на рейс.

Новости путешествий,Easyjet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители