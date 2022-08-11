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1 час назад

В Петербурге загрузка отелей "3-5 звезд" в июле на 38% превысила показатели 2021 года

ТАССиещё 2

Загрузка петербургских гостиниц категорий "3-5 звезд" по итогам июля приблизилась к 80%, что на 38% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в четверг в сообщении городского комитета по развитию туризма.

Загрузка отелей в Питере достигла 80%
Фото: pxhere.compxhere.com

"Загрузка отелей Санкт Петербурга категорий "3-5 звезд" за июль 2022 года составила 78,6%, что на рекордные 38,1% выше, чем в июле 2021 года", - сказано в сообщении комитета.

По предварительным данным за первую декаду августа, средняя загрузка отелей Петербурга категории "три звезды" составила 88,6%, "четыре звезды" - без малого 80%, "пять звезд" - на уровне 66,8%.

В комитете рассказали, что средняя загрузка гостиниц этих категорий с мая не опускалась ниже 58-60%, а в отдельные даты - к примеру, на майские праздники, День города, в период Петербургского международного экономического форума и фестиваля "Столица водного туризма" - составляла 77-85%. При этом отмечается, что Петербург оказался среди лидеров внутренних направлений по соотношению цены и качества.

По предварительным данным аналитического обзора "Турбарометр Санкт Петербурга", формируемого в рамках пилотного проекта аналитического центра правительства России, Росстата и городского комитета по развитию туризма, за шесть месяцев текущего года Петербург посетили почти 3,8 млн туристов, что на 32,7% выше, чем за первое полугоде 2021 года.

Новости путешествий,Росстат,Правительство РФ,
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