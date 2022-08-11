Россияне устремились в Белоруссию за новым видом отдыха

Российские туроператоры обратили внимание на рост спроса на туры выходного дня и шопинг-поездки в Белоруссию. О набирающем популярность новом виде отдыха сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам руководителя отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» туроператора «Дельфин» Анны Овсянкиной, продажи путевок в Белоруссию увеличились более чем на 60 процентов по сравнению с сезоном 2021 года. Большинство россиян традиционно отправляется в соседнюю страну на поезде и выбирают отдых в отелях и санаториях, однако также растет доля автотуристов и путешественников, которые устремились в республику за турами выходного дня и шопингом.

«Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах "Мультитур" уже 10-15 процентов от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году еще выше: 45-50 процентов», — приводят статистику в АТОР.

Отмечается, что россиян привлекает возможность делать покупки по карте «Мир», которая принимается в магазинах масс-маркета и брендовых товаров. Специалисты также заметили, что аудитория белорусского направления постепенно молодеет. Так, средний возраст платежеспособных туристов составляет 25-45 лет, что и является причиной изменений потребительских предпочтений.