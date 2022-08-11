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2 часа назад

Иммунолог сообщил, на каких курортах есть высокий риск заражения COVID-19

РИА "ФедералПресс"

Высокий риск заразиться коронавирусом есть в Турции, Крыму и Краснодарском крае. Однако бояться нужно не пляжей, а закрытых помещений: ночных клубов, кафе и общественного транспорта.

Врач сообщил, на каких курортах высок риск заражения COVID-19
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растет заболеваемость коронавирусом», – подметил врач Крючков.

Он посоветовал продолжить носить маски в местах скопления людей и обрабатывать руки антисептиком. Перед поездкой необходимо пройти ревакцинацию, чтобы в случае заражения болезнь протекала легко, передают «Известия». Поставить прививку следует примерно за три-две недели до отдыха.

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