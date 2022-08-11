Неизвестные разрушили дорогу к популярному месту отдыха в Приморье

Неизвестные перекопали дорогу, ведущую в бухту Теляковского, сообщает ИА DEITA.RU.

По информации из соцсетей и telegram-каналов, траншея появилась в районе селя Витязь. Теперь к популярной бухте не могут проехать даже внедорожники, а туристы, которые успели добраться до пляжа, оказались там заблокированы.

Такая диверсия, как ни странно, вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые не понимают возмущения отдыхающих – мол, траншею можно закопать менее чем за полчаса. Кто-то возмущается нарушением прав отдыхающих, а часть приморцев одобряет инициативу, полагая, что это поможет поддерживать бухту в чистоте и порядке.

Надоели туда вниз ездить со своими палатками. Как маргиналы разложатся: банки, мусор, всё загадили. Ходите пешком, посмотрели – и обратно.

Правильно. Пешочком можно спокойно прогуляться.

Незачем туда вообще ездить на машине. Хотите полюбоваться красотами – пожалуйста, но пешком. В прошлом году там была, некоторые индивиды умудрялись на машинах чуть ли не в воду заезжать.

И правильно! Половина туда приезжающих – чушки, которые за собой не в состоянии мусор убрать. А так чушка пешком с собой брать лишнее не будет. Реализован гениальный план!

Нечего делать в заповедниках. Приедут свиньи, нагадят и уедут.

Один из комментаторов пишет, что в конце прошлой недели к отдыхающим подплывал инспектор на лодке, предупреждал о том, что дорогу перекопают, и просил своевременно убрать автомобили из бухты. Однако ради чего ведутся раскопки, неизвестно. Некоторые предполагают, что где-то на полуострове будут благоустраивать места отдыха.