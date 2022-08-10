Туристы приехали на главный пляж Приморья и обомлели

Жители Приморского края рассказали о своем удивлении после посещения одного из главных пляжей региона в районе бухты Триозерье. Ситуация резко изменилась буквально в последние дни, а потому туристы еще не успели к этому адаптироваться, сообщает PRIMPRESS.

Фото: primPress primPress

Как рассказали туристы, их немало поразило состояние воды на этом пляже в юго-восточной части Приморья. Триозерье никогда не славилось теплой водой, но после многочисленных жарких дней море в том районе прогрелось до комфортных для купания температур.

Однако каково было удивление отдыхающих, когда они приехали на побережье несколько дней назад и не смогли нормально искупаться. Кроме того, холодным был и воздух в ночное время. Так что все, кто находился на пляже в это время, очень сильно замерзли.

«Вода холодная вчера была, сегодня тоже, окунуться можно, но очень неприятно. Ночь была холодная, все замёрзли», - рассказали туристы.

При этом из положительных сторон они отметили, что дорога туда из Владивостока сейчас хорошая, состояние покрытия радует, а потому добраться до бухты не составляет особого труда.