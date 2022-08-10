Россияне вышли на второе место по турпотоку в Сербию

Число российских туристов, посетивших Сербию в первые 6 месяцев этого года, увеличилось более чем в два раза. На сегодняшний день граждане РФ на втором месте по турпотоку в республику, сообщает портал SeeNews со ссылкой на данные сербского статистического управления.

Фото: tourdom tourdom

Так, за первое полугодие страну посетило более 46 тыс. россиян, что на 64% выше показателей за аналогичный период 2021-го. При этом в расчетах учитываются и пассажиры, использующие аэропорт Белграда как транзитный хаб.

В условиях закрытого для авиакомпаний РФ неба ЕС Сербия стала «окном» в Европу для российских пассажиров. Air Serbia, в частности, выполняет прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в столицу республики. Причем спрос на перелеты в страну довольно высокий - в системе бронирования перевозчика сложно найти билеты на ближайшие вылеты.

Лидером же по турпотоку в Сербию стала соседняя Босния и Герцеговина, откуда прибыло почти 69 тыс. туристов. В свою очередь, на третьем месте - граждане Турции (45 тыс. человек).