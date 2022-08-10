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53 минуты назад

Туристка из России показала, как британские и немецкие отдыхающие ведут себя на курортах

runews24.ru

Ролики с участием отдыхающих на плаже вызывают смешанные чувства. Так, очередной скетч-видео в стиле «Тагил» записала российская туриста Светлана. Однако декорации были не российских курортов, а испанской Майорки.

Россиянку шокировало поведение европейцев на пляже
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, с самого утра толпа туристов сносила всё на своём пути, чтобы финишировать к свободным лежакам и занять место под испанским солнцем.

«Нелепое зрелище можно наблюдать каждый день примерно с 9 утра», — рассказывает Светлана.

Ежедневно группа британских и немецких туристов совершает марш-бросок и занимает полотенцами и другими вещами все лежаки. Без конфликтов тоже не обходится.

В противовес этой битве выходят дерзкие борцы за справедливость лежаков. Так, они специально занимают занятые места без хозяина и сбрасывают оставленные вещи.

«Будь там, где ты разложился, или уходи», — говорят они.

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