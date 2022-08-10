Испанские Riu Hotels вновь открыли россиянам доступ к своему сайту

Сайт международной сети Riu Hotels & Resorts, головной офис которой находится на Майорке (Испания), вновь открыт для пользователей из России. Начиная с апреля он выдавал сообщение о технической ошибке, но зайти на него можно было через любой VPN-сервис. Сейчас сайт полностью доступен россиянам в обычном режиме, включая русскоязычную версию и модуль бронирования, где цены для удобства по умолчанию отображаются в рублях.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По словам руководителя международных проектов «Слетать.ру» Любови Ворониной, заработала и программа лояльности для российских турагентств. Они снова могут использовать ранее накопленные баллы для оплаты размещения в отелях, а также вносить данные о бронированиях, чтобы получать новые бонусы.

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Таким образом, испанская сеть больше не пытается дистанцироваться от отношений с российскими партнерами и не стремится ограничить прямые бронирования из России.

Как уточняют специалисты, официальных заявлений об уходе с российского рынка весной головная компания Riu не делала. По сути, она создавала только видимость ограничений, изменив настройки доступа к сайту, личным кабинетам участников программы лояльности, а также закрыв прием онлайн-бронирований от российских туроператоров.

На самом же деле отели Riu на Мальдивах, в ОАЭ и других странах по-прежнему принимали туристов из России. А российским туроператорам, у которых перестало работать онлайн-подключение, кураторы из Riu устно рекомендовали договариваться о размещении клиентов через иностранные принимающие компании.

Тем не менее недружественные действия головного офиса Riu, имеющие признаки дискриминации, привели к тому, что количество желающих отдыхать в этих отелях резко уменьшилось. По данным «Слетать.ру», после 24 февраля объем организованных бронирований в Riu на Мальдивах сократился втрое по сравнению с предыдущими 6 месяцами, а в Арабских Эмиратах – вдвое. Сколько именно туристов приезжали в отели Riu обходными путями, неизвестно, но вряд ли их было много.