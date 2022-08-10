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43 минуты назад

Россиянам станет удобнее добираться до Европы

Lenta.ru

С 16 августа из Калининграда запустят дополнительные автобусы в города Литвы и Латвии. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на ассоциацию перевозчиков.

Россиянам станет удобнее добираться до Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С середины августа россиянам станет удобнее добираться до европейских стран. Так, с 16 августа по вторникам будет курсировать автобусный рейс номер 222 до Риги, с 18 числа по пятницам запустят дополнительный маршрут номер 217 до Вильнюса.

Отмечается, что сейчас до Вильнюса автобусы отправляются с частотой два раза в неделю, поездка в одну сторону обходится в четыре тысячи рублей. До Риги ходят четыре еженедельных автобуса, стоимость билета — 4670 рублей.

Ранее в августе в Ростуризме раскритиковали слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что поездки в Европу являются для россиян привилегией, а не правом человека. Глава ведомства Зарина Догузова также напомнила, что российские туристы тратят миллиарды долларов на отдых в европейских странах.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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