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1 час назад

Возможность покупки билетов на старой версии сайта РЖД отключена

Агентство «Москва»

Клиентские сервисы на старой версии сайта ОАО «РЖД» больше не поддерживаются, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

Покупка билетов на старой версии сайта РЖД отключена
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Старый интерфейс сайта РЖД - pass.rzd.ru - больше не поддерживает основные клиентские сервисы», - заявили в пресс-службе.

В компрании пояснили, что посмотреть расписание поездов, приобрести билеты, получить доступ к своим ранее оформленным заказам и получить всю необходимую информацию можно на основной версии веб-портала - rzd.ru - или в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

Новости путешествий,РЖД,
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