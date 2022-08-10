Покупка билетов на старой версии сайта РЖД отключена

Клиентские сервисы на старой версии сайта ОАО «РЖД» больше не поддерживаются, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Старый интерфейс сайта РЖД - pass.rzd.ru - больше не поддерживает основные клиентские сервисы», - заявили в пресс-службе.

В компрании пояснили, что посмотреть расписание поездов, приобрести билеты, получить доступ к своим ранее оформленным заказам и получить всю необходимую информацию можно на основной версии веб-портала - rzd.ru - или в мобильном приложении «РЖД пассажирам».