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3 часа назад

4 эффективных лайфхака для экономии на авиабилетах

Мира Маркина

За последние полгода цены на авиабилеты значительно выросли. Однако это не значит, что у путешественников нет возможности сэкономить на перелетах. Достаточно лишь вооружиться лайфхаками, которые позволят летать выгоднее. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

4 эффективных лайфхака для экономии на авиабилетах
Фото: unsplashunsplash

Если цена упала, не ждите, что она станет еще ниже

Увидев, что билеты подешевели, не откладывайте покупку. Многие решают подождать в надежде, что цена снизится повторно, но это ошибка. Вероятней обратная динамика – в следующий раз цена станет выше.

Багаж выгоднее приобретать сразу

Пытаясь сэкономить, туристы нередко отказываются от багажа при покупке билетов. А потом за пару дней до отлета понимают, что багаж им необходим и покупают его дополнительно, чаще всего переплачивая. Перед покупкой билета оцените здраво количество своих вещей и сувениров, которые вы планируете привезти близким.

Покупайте билеты в зависимости от сезона

Если вы планируете поездку в праздничные дни, приобретать билеты нужно как можно раньше. Очевидно, что, чем ближе праздники, тем выше будут цены. То же самое касается зимы и весны. Отправляясь в отпуск осенью, покупайте билеты за 30-60 дней. Летом можно повременить и купить билеты за 15-25 дней – так будет выгоднее всего.

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