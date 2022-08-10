4 эффективных лайфхака для экономии на авиабилетах

За последние полгода цены на авиабилеты значительно выросли. Однако это не значит, что у путешественников нет возможности сэкономить на перелетах. Достаточно лишь вооружиться лайфхаками, которые позволят летать выгоднее. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Если цена упала, не ждите, что она станет еще ниже

Увидев, что билеты подешевели, не откладывайте покупку. Многие решают подождать в надежде, что цена снизится повторно, но это ошибка. Вероятней обратная динамика – в следующий раз цена станет выше.

Багаж выгоднее приобретать сразу

Пытаясь сэкономить, туристы нередко отказываются от багажа при покупке билетов. А потом за пару дней до отлета понимают, что багаж им необходим и покупают его дополнительно, чаще всего переплачивая. Перед покупкой билета оцените здраво количество своих вещей и сувениров, которые вы планируете привезти близким.

Покупайте билеты в зависимости от сезона