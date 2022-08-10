4 эффективных лайфхака для экономии на авиабилетах

За последние полгода цены на авиабилеты значительно выросли. Однако это не значит, что у путешественников нет возможности сэкономить на перелетах. Достаточно лишь вооружиться лайфхаками, которые позволят летать выгоднее. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Увидев, что билеты подешевели, не откладывайте покупку. Многие решают подождать в надежде, что цена снизится повторно, но это ошибка. Вероятней обратная динамика – в следующий раз цена станет выше.
Пытаясь сэкономить, туристы нередко отказываются от багажа при покупке билетов. А потом за пару дней до отлета понимают, что багаж им необходим и покупают его дополнительно, чаще всего переплачивая. Перед покупкой билета оцените здраво количество своих вещей и сувениров, которые вы планируете привезти близким.
Если вы планируете поездку в праздничные дни, приобретать билеты нужно как можно раньше. Очевидно, что, чем ближе праздники, тем выше будут цены. То же самое касается зимы и весны. Отправляясь в отпуск осенью, покупайте билеты за 30-60 дней. Летом можно повременить и купить билеты за 15-25 дней – так будет выгоднее всего.