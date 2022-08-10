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3 часа назад

Стало известно, в какие страны россияне планируют полететь в бархатный сезон

СОВА

Россияне в бархатный сезон чаще всего выбирают Турцию. Бронирования авиабилетов с вылетами за рубеж с 1 сентября по 15 октября 2022 года проанализировал аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В какие страны россияне планируют полететь в бархатный сезон
Фото: СОВАСОВА

Отмечается, что по бронированиям в бархатный сезон пока лидирует Турция. На эту страну приходится 16 % оформленных билетов. Средний чек за перелет из России в Турцию - 24 480 рублей в одну сторону.

Страны ближнего зарубежья также по-прежнему востребованы у самостоятельных путешественников. Средний чек за перелёт по направлениям ближнего зарубежья - 12 169 рублей в одну сторону. Это на 13 % меньше, чем годом ранее.

Среди стран ближнего зарубежья по бронированиям на бархатный сезон россияне чаще всего выбирают Узбекистан, Армению и Киргизию. За билет в эти страны из России платят в среднем 12 408 руб., 11 242 руб. и 9 268 рублей соответственно.

Кроме того, в рейтинг популярных стран ближнего зарубежья также вошли Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Грузия. Среди курортных стран, помимо Турции, в список попали и Объединённые Арабские Эмираты.

По данным Туту.ру, у самостоятельных путешественников количество зарубежных бронирований составляет 13,5 %. Хотя год назад их было не больше 5 %.

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